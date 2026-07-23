Юрист Соловьев: Лию Ахеджакову могут законно лишить пенсии и соцвыплат в России

Административные дела и блокировка пенсии: юрист рассказал о перспективах Ахеджаковой в России.Заслуженный юрист России Иван Соловьев в эфире «Вечернего Абзаца» пояснил механизм лишения актрисы Лии Ахеджаковой российских социальных выплат.
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