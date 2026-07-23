Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 552 подписчика

Юрист Соловьев: Лию Ахеджакову могут законно лишить пенсии и соцвыплат в России

Юрист Соловьев: Лию Ахеджакову могут законно лишить пенсии и соцвыплат в России

Административные дела и блокировка пенсии: юрист рассказал о перспективах Ахеджаковой в России.Заслуженный юрист России Иван Соловьев в эфире «Вечернего Абзаца» пояснил механизм лишения актрисы Лии Ахеджаковой российских социальных выплат.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии