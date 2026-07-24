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Царьград

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Роман Агабаев объяснил, когда банк может заблокировать перевод

Роман Агабаев объяснил, когда банк может заблокировать перевод

Эксперт в кибербезопасности Роман Агабаев разъяснил, что шутки в комментариях к переводам не приводят к автоматическим блокировкам, но банк может обратить внимание на крупные переводы.

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