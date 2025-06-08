Россия ожидает от Украины подтверждения даты обмена военнопленным

Москва ждет от Киева официального уведомления по специальному каналу о переносе даты обмена военнопленными и передачи тел, заявил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин.
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