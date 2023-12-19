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«Полярный экспресс»: Россия прокладывает трансевразийскую линию связи

«Полярный экспресс»: Россия прокладывает трансевразийскую линию связи

На прошлой неделе стартовал третий этап строительства трансевразийской волоконно-оптической линии. При этом первая и вторая очереди уже достраиваются и, согласно плану, будут запущены в первом квартале следующего года.

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