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Русская весна

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В Литве попытались обвинить Россию в гибели американских военных

В Литве попытались обвинить Россию в гибели американских военных

Американские военные якобы могли погибнуть в Литве по вине России, пишет Delfi. «И, если как следует вдуматься, эти солдаты вообще не должны были бы оказаться на полигоне в Пабраде», — указано в публикации.

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