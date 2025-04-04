В Литве попытались обвинить Россию в гибели американских военных

Американские военные якобы могли погибнуть в Литве по вине России, пишет Delfi. «И, если как следует вдуматься, эти солдаты вообще не должны были бы оказаться на полигоне в Пабраде», — указано в публикации.
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