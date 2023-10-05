Politico: отставка Маккарти стала настоящей катастрофой для украинцев

Спикера палаты представителей Кевина Маккарти отставили от должности. Опасения по поводу будущего Украины выразили многие политики и общественные деятели страны, сообщает журналистка Вероника Мелкозерова в материале для издания Politico.
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