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Аргументы недели

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Под лесами Амазонии нашли следы древнего мира, где могли жить до трёх миллионов человек

Под лесами Амазонии нашли следы древнего мира, где могли жить до трёх миллионов человек

Амазонию долго представляли почти пустым зелёным океаном. Но самолёты прошли над джунглями с лидаром — лазером, который «убирает» листву с карты, — и под кронами проступили тысячи квадратов домов, дорог и огромных рвов глубиной до пяти метров.

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