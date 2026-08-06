Под лесами Амазонии нашли следы древнего мира, где могли жить до трёх миллионов человек

Амазонию долго представляли почти пустым зелёным океаном. Но самолёты прошли над джунглями с лидаром — лазером, который «убирает» листву с карты, — и под кронами проступили тысячи квадратов домов, дорог и огромных рвов глубиной до пяти метров.