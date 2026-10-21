Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа повышает вероятность возобновления трехсторонних переговоров на серьезном уровне между Россией, США и Украиной, а также помогает в подготовке важной встречи лидеров России, Китая и США.
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