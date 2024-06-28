Цены на токены Lido и Rocket Pool пошли вниз после того, как SEC подала в суд на Consensys

В пятницу цены на Lido DAO (LDO) и Rocket Pool (RPL) резко упали. На данный момент LDO и RPL снизились на 15% и 10% соответственно, причем эти потери происходят из-за реакции рынка на связанные с регулированием новости.
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