В Греции сообщили о планах Кипра вступить в НАТО

Кипр планирует вступить в НАТО. Об этом сообщила греческая газета «Катимерини». По данным издания, стратегия постепенного сближения страны с Североатлантическим альянсом была в центре внимания на встрече президента островного государства Никоса Христодулидиса с американским лидером Джо Байденом еще в конце октября.