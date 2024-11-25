В Греции сообщили о планах Кипра вступить в НАТО

Кипр планирует вступить в НАТО. Об этом сообщила греческая газета «Катимерини». По данным издания, стратегия постепенного сближения страны с Североатлантическим альянсом была в центре внимания на встрече президента островного государства Никоса Христодулидиса с американским лидером Джо Байденом еще в конце октября.
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