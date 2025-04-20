Жигули с секретами — самые редкие автомобили ВАЗ

Автомобиль не должен отличаться от обычного В милиции ВАЗ-2101 работали уже с начала 1970-х годов. Их знали все, поскольку такие автомобили отличали специальная желто-синяя окраска, сигнальные фонари и громкоговорители на крыше.
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