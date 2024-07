Welt: ВСУ на донецком направлении грозит крупное поражение

Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS Вооруженные силы Украины (ВСУ) на донецком направлении находятся в крайне трудном положении, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt.