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Welt: ВСУ на донецком направлении грозит крупное поражение

Welt: ВСУ на донецком направлении грозит крупное поражение

Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS Вооруженные силы Украины (ВСУ) на донецком направлении находятся в крайне трудном положении, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt.

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