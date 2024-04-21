Дубинский: Украина получит крохи, отработав интересы политических групп в США

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по подозрению в госизмене, в своем Telegram-канале высказал мнение, что после одобрения палатой представителей конгресса США нового пакета помощи Украина получит "крохи с барского стола".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии