Зачем волосам липиды и какие средства способны «починить» сухие, ломкие волосы

Меня иногда спрашивают, зачем в масках для волос церамиды или, например, увлажнители, ведь это мepтвaя часть нашего тела… Доля правды в этом есть, но все же волосы находятся на нас — живых людях и если мы не будем за ними ухаживать, то они способны визуально сильно подпортить нашу внешность.
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