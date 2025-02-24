Зимой россияне дольше всего провели на склонах России и во Вьетнаме

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал отельные бронирования с декабря по февраль и рассказал, в каких российских и зарубежных городах его клиенты бронировали отели на наиболее продолжительный срок.
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