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Гидрометцентр: в Москве 31 августа потеплеет до +24 градусов и возможен дождь

Гидрометцентр: в Москве 31 августа потеплеет до +24 градусов и возможен дождь

В Московском регионе ожидается теплая и дождливая погода в понедельник, 31 августа. Об этом сообщила пресс-служба Гидрометцентра.

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