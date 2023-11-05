В ХАМАС назвали выражением нацизма заявление Израиля о ядерном ударе по Газе

В палестинском движении ХАМАС ответили на заявление израильской стороны о возможности использования ядерного оружия в секторе Газа, назвав подобные слова «выражением нацизма и геноцида» в отношении палестинского народа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии