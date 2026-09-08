Канцелярия Бернема: обсуждены Украина, Гонконг и безопасность

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонные переговоры во вторник, обсудив ситуацию на Украине, положение в Гонконге и внутреннюю безопасность.
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