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«Одна из лучших машин в транспортной авиации»: как развивается программа по производству самолётов Ил-76МД-90А

Транспортник Ил-76МД-90А впервые выполнил посадку и взлёт с грунта Военно-транспортный самолёт Ил-76МД-90А в ходе испытаний впервые сел на грунтовую взлётно-посадочную полосу, а затем взлетел с неё, сообщили в ОАК.

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