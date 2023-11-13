«Одна из лучших машин в транспортной авиации»: как развивается программа по производству самолётов Ил-76МД-90А

Транспортник Ил-76МД-90А впервые выполнил посадку и взлёт с грунта Военно-транспортный самолёт Ил-76МД-90А в ходе испытаний впервые сел на грунтовую взлётно-посадочную полосу, а затем взлетел с неё, сообщили в ОАК.