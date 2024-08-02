К концу 2024 года россияне накопят ₽380 млрд из-за отказа от дорогой ипотеки

По итогам второго полугодия 2024 года граждане могут переразместить на срочные депозиты 380 млрд рублей, которые первоначально предназначались для возможного первоначального взноса при покупке недвижимости в кредит, рассказал зампред ВТБ Георгий Горшков.
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