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Хюрцелер о камбэке с 0:2: «Брайтон» заслуженно победил «МЮ». Мы полностью контролировали ход матча и имели множество возможностей забить еще»

Главный тренер « Брайтона » Фабиан Хюрцелер прокомментировал победу над « Манчестер Юнайтед » (3:2) в матче Кубка английской лиги.

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