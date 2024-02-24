Трамп рассказал, что бы сделал с Байденом, отведя его за сарай

REUTERS/Sam Wolfe/File Photo Бывший американский президент Дональд Трамп рассказал во время выступления перед избирателями в штате Южная Каролина, что сделал бы с действующим главой Штатов, если бы тот выполнил свою угрозу и отвел его "за сарай".
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