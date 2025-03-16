Тысячи людей посадили 30 гектаров леса в Жямэне

В субботу в селе Жямэна Новоаненского района более 2000 человек посадили 30 гектаров леса. В мероприятии приняли участие люди всех возрастов, школьники и студенты, представители бизнес-среды и гражданского общества, а также работники бюджетной сферы, которые объединили свои усилия и высадили 30 гектаров леса.