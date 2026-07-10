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«Не скажу, когда в последний раз видела такое». Ник Мартинелли бросил штрафной в прыжке

Форвард «Клипперс» Ник Мартинелли вызвал удивление у комментатора матча против «Сакраменто» Дорис Берк, в прыжке бросив штрафной.

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