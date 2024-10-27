КАМАЗ представил водородомобиль Чистогор

На недавней Международной конференции по водородной энергетике в Москве автозавод КАМАЗ и Центр водородных технологий АФК «Система» представили совместно разработанный грузовик КАМАЗ-53193 Чистогор с силовой установкой на водороде.
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