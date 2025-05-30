Сенатор предложил создать в России федеральный реестр курьеров

Для контроля за соблюдением ПДД первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артём Шейкин предложил создать в России Единый федеральный реестр курьеров.
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