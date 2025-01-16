У Алисы появился новый “папа”? Шишкова объяснилась за публикацию кольца на безымянном пальце

Алена Шишкова изрядно заставила понервничать свою аудиторию. На днях девушка опубликовала загадочную фотографию с кольцом на обручальном пальце, а также совсем ненавязчиво намекнула, что аксессуар этот является символом будущего свадебного торжества.
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