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Газета.ру

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Россиянка заплатила миллион рублей за роды в Бразилии, но ее высадили в Эфиопии

Россиянка заплатила миллион рублей за роды в Бразилии, но ее высадили в Эфиопии

Россиянка заплатила около миллиона рублей за роды в Бразилии, однако из-за осложнений беременности на борту самолета ее высадили в Эфиопии, где она и родила.

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