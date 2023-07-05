БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Апхаидзе: Украинцам придётся бежать из Грузии после хамского демарша Зеленского

Апхаидзе: Украинцам придётся бежать из Грузии после хамского демарша Зеленского

Максим Карпенко.   Украина вступает в новый виток конфронтации с Грузией – после того, как в сеть попали снимки исхудавшего экс-президента Михаила Саакашвили, который лишен грузинского гражданства, но является носителем голубого паспорта с тризубом.

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Надежда Белугина
Наконец-то вижу шаги гордого разумного народа. Успехов вам, друзья!
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