В Украине депутат от партии Зеленского взорвал три гранаты прямо на заседании сельсовета Ирэн ОрлонскаяВо время совещания сельсовета в поселке Керецки на территории Закарпатья произошел взрыв нескольких гранат, который был инициирован одним из депутатов.
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