В Украине депутат от партии Зеленского взорвал три гранаты прямо на заседании сельсовета Ирэн ОрлонскаяВо время совещания сельсовета в поселке Керецки на территории Закарпатья произошел взрыв нескольких гранат, который был инициирован одним из депутатов.