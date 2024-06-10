Волчанская «мясорубка» может превзойти артёмовскую, российские военные корабли направились в Карибское море

Штаты провели испытания своей межконтинентальной стратегической ракеты "Минитмен III". Эта древняя по всем меркам МБР была принята на вооружение в 1970-е и будет эксплуатироваться как минимум до 2036 года.
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