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Волчанская «мясорубка» может превзойти артёмовскую, российские военные корабли направились в Карибское море

Волчанская «мясорубка» может превзойти артёмовскую, российские военные корабли направились в Карибское море

Штаты провели испытания своей межконтинентальной стратегической ракеты "Минитмен III". Эта древняя по всем меркам МБР была принята на вооружение в 1970-е и будет эксплуатироваться как минимум до 2036 года.

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