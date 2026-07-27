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Татар-информ

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Путин: Россия достойно проходит нынешний исторический этап

Путин: Россия достойно проходит нынешний исторический этап

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия достойно проходит нынешний исторический этап. Об этом он сказал на встрече с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва, сообщает РИА Новости.

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