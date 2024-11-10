Реки крови: ожесточенный конфликт за контроль над Крымом после Первой мировой войны

Как великая империалистическая война продолжилась в Крыму после капитуляции Германии. Мир не для всех 11 ноября 1918 года в Компьенском лесу был подписан исторический документ, официально завершивший Первую мировую войну.
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