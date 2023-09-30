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Как Джин из BTS спас фанатку от ограбления?

Как Джин из BTS спас фанатку от ограбления?

Многие знают, что сейчас Джин (Jin) из к-поп группы BTS находиться в армии. Но даже оттуда у парня получается спасать этот мир! Накануне бразильские СМИ сообщили, как Джину удалось спасти фанатку от ограбления.

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