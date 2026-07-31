Сенатор Волошин : Брюссель создаст препятствия на пути Украины в Евросоюз

Брюссель при всей публичной поддержке Киева постарается сделать все возможное, чтобы не допустить Украину в Евросоюз, и для этого использует бесконечные переговоры, обсуждения и иные бюрократические препоны.
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