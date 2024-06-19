Секрет умных хозяек, у которых дома всегда прохладно даже в +40 Юлия ЧелкановаЛетнее жаркое время часто ставит нас перед проблемой сохранения комфортной температуры в доме, особенно когда термометр показывает +40 градусов.
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