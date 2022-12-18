Экипажи Су-35С ВКС России обнаружили и сбили самолет ВСУ

В ходе боевых вылетов летчики-истребители проводят патрулирования заданных районов, а также прикрывают действия российских бомбардировщиков, штурмовиков и вертолетов.
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