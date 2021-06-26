Почему Маск не да Винчи. Касперская — о цифровом контроле и «клоуне» из США

Михаил добрый маргиналПочему Маск не да Винчи. Касперская — о цифровом контроле и «клоуне» из США Председатель правления АРПП «Отечественный софт» Наталья Касперская. Мир словно бы очарован цифровизацией.Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛариса КондаковаГосподи, как же я люблю Касперскую. Умнейшая женщина современности.Денис ЛА антивирус удаляет утлиты распознавания или хранения паролей. Я заипался переустанавливать. За чё ты любишь? )))Лариса КондаковаТы хоть раз ее публичные выступления слушал? Умная женщина. Женщина дела.Денис ЛНет, а ты ответь конкретно, я же сказал что её антивирус тупит.Комментировать
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