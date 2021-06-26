Позитив для оптимистов

2 609 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Элина Морозова
    Зачем? Чтобы увеличить популяцию?Сколько детей дол...
  • Элина Морозова
    Да. Продажных стало мало.Сколько детей дол...
  • Элина Морозова
    Ну а как же... Россия устраивает войсковые учения на своей собственной территории, а они там уже орбосра...«Иди туда, там Ев...

Почему Маск не да Винчи. Касперская — о цифровом контроле и «клоуне» из США

Почему Маск не да Винчи. Касперская — о цифровом контроле и «клоуне» из США

Председатель правления АРПП «Отечест­венный софт» ­Наталья Касперская. Мир словно бы очарован цифровизацией.

Вернуться к статье
42
Обсудить
Лариса Кондакова
Господи, как же я люблю Касперскую. Умнейшая женщина современности.
Денис Л
А антивирус удаляет утлиты распознавания или хранения паролей. Я заипался переустанавливать. За чё ты любишь? )))
Лариса Кондакова
Ты хоть раз ее публичные выступления слушал? Умная женщина. Женщина дела.
Денис Л
Нет, а ты ответь конкретно, я же сказал что её антивирус тупит.

Картина дня

наверх