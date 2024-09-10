📹⚡️Продолжаются наступательные действия ротно-тактических подразделений группировки войск "Восток" на Кураховском и Угледарском операционных направлениях.
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📹⚡️Продолжаются наступательные действия ротно-тактических подразделений группировки войск "Восток" на Кураховском и Угледарском операционных направлениях.