«Вашингтон» продлил Лукаса Джохансена на 2 сезона. Второй год контракта защитника – односторонний

«Вашингтон» продлил защитника Лукаса Джохансена на 2 сезона. Соглашение с 24-летним игроком является гибридным – двусторонним в первый сезон (750 тысяч в НХЛ и 150 тысяч в АХЛ при минимуме 200 тысяч за сезон) и односторонним во второй (775 тысяч).