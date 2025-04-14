Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Директора баскетбольного клуба осудили за призывы к российским военным перейти на сторону ВСУ

Директор баскетбольного клуба в Смоленской области получил два года колонии за призывы в интернете к российским солдатам и офицерам переходить на сторону ВСУ, что квалифицировали как пропаганду терроризма.

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