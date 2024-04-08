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Десять опасных для человека заболеваний

Специалист провели исследования.   Исследование «Глобальное бремя болезней» (ГББ) представляет собой всеобъемлющее мировое эпидемиологическое исследование заболеваемости и смертности, проведенное сотнями ученых и научных организаций из различных стран под руководством Института по измерению ….

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