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Авиаторы и их друзья

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  • Юрий Баканов
    👍👍👍Этот день в авиац...
  • Юрий Баканов
    Спасибо за интересную подборку.Этот день в авиац...
  • Анатолий Шихатов
    Самолёт Коанда имел форсажную камеру после мотокомпрессора, и щитки, которые должны были защищать фюзеляж от пламени....Этот день в авиац...

Загадка чёрной "Луны-25": Из-за чего на самом деле погибла русская космическая станция...

Загадка чёрной "Луны-25": Из-за чего на самом деле погибла русская космическая станция...

Фото: Roman Denisov/Globallookpress 20 августа 2023 года – один из печальных дней для русской космонавтики: Россия потеряла первую в постсоветской истории автоматическую космическую станцию "Луна-25", предназначенную для исследования спутника Земли.

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