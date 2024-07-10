Принят закон о прогрессивном НДФЛ и повышении налога на прибыль организаций

Госдума 10 июля приняла в окончательном, третьем чтении закон о совершенствовании налоговой системы, поправки включают введение с 2025 года дифференцированного НДФЛ в зависимости от размера и вида полученного гражданином дохода и повышение налога на прибыль организаций с 20% до 25%.