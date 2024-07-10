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Новости Тамбова

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Принят закон о прогрессивном НДФЛ и повышении налога на прибыль организаций

Принят закон о прогрессивном НДФЛ и повышении налога на прибыль организаций

Госдума 10 июля приняла в окончательном, третьем чтении закон о совершенствовании налоговой системы, поправки включают введение с 2025 года дифференцированного НДФЛ в зависимости от размера и вида полученного гражданином дохода и повышение налога на прибыль организаций с 20% до 25%.

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