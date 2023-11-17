Поле боя: «Герань» получила хорошего напарника — «Италмас»

Российские ВКС корректируют тактику высокоточных ударов дронами Константин Ольшанский На фото: ударный беспилотник «Италмас» («Изделие — 54») (Фото: цитата видео) В атаках на украинскую военную инфраструктуру Россия всё чаще применяет новейшие БПЛА Italmas, пишет американский Институт изучения войны (ISW).
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