Дмитрий Матвеев оправдан. Посмертно

Коллегия присяжных второй раз вынесла оправдательный вердикт по уголовному делу, одним из фигурантов которого был иркутский предприниматель, основатель занявшей серьезное место на туристическом рынке Приангарья ассоциации «Байкальская Виза» и активный общественный деятель Дмитрий Матвеев.