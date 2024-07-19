Форму «Зенита» в этом сезоне украсит золотой шеврон

Он посвящен столетию клуба Обновленный дизайн игровых футболок петербургского «Зенита» содержит новый элемент – золотой шеврон на груди, посвященный грядущему столетию клуба в 2025 году, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
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