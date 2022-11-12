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Гран-при Великобритании. Книрим и Фрэйзер, Конти и Мачии, Рошер и Шустер покажут произвольные программы

Сегодня в британском Шеффилде на четвертом этапе Гран-при по фигурному катанию пары выступят с произвольными программами.

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