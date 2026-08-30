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Орловские новости

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«Орел» уступил «Волне» в Нижнем Новгороде 1:0

«Орел» уступил «Волне» в Нижнем Новгороде 1:0

Первый и единственный мяч «Орел» пропустил на 12-й минуте, автором гола стал футболист «Волны» Иван Северьянов.

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