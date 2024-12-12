Расстрельная яма в Новороссийске: останки детей, предметы быта, игрушки

Обнаруженные личные вещи помогли пролить свет на события тех лет. Среди находок оказались монеты, ключи от домов, фрагменты фотоплёнки и деревянный меч — детская игрушка, принадлежавшая одному из маленьких жертв.
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